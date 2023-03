Newlat Food, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Newlat Food

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (da 7,9 euro) ilsu, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, e confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , con gli analisti che giudicano la performance come "solida", trainata sia dai volumi (+6% anno su anno) che dall'espansione dei prezzi (+12% anno su anno circa)."L'e alziamo le nostre stime spinti dalla buona tenuta dei volumi e da un progressivo miglioramento dei margini - si legge nella ricerca - Dopo una stabilizzazione dello scenario inflazionistico, riteniamo che Newlat dovrebbe essere(un margine EBITDA superiore al 9,3%), grazie alla diversificazione del portafoglio, all'efficienza industriale, all'elevato posizionamento del proprio marchio e alla forte flessibilità finanziaria".Per il, Intesa Sanpaolo prevede una crescita della top line del 12,6% su base annua e un margine EBITDA dell'8,6% (+40 punti base rispetto a prima), in attesa di maggiore visibilità sul lato dei costi, in particolare per il business Latte. Per il, prevedono un fatturato di 872,6 milioni di euro e un margine EBITDA del 9,3% (+30 punti base rispetto a prima), data una prevista normalizzazione del contesto inflazionistico. Per il, stimano: vendite per 894,4 milioni; EBITDA di 85,4 milioni; utile netto di 21,7 milioni.