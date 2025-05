Newlat Food, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Newlat Food

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 16,5 euro) ilsu, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti hanno confermato la stima di EBITDA a 216 milioni di euro (supportata dal dato del 1Q e ipotizzando anche un crescente apporto dalle sinergie nei prossimi trimestri) portando il fatturato a flat (da precedente +3,6%) per tenere conto del contesto deflazionistico. Ha inoltre(ex-shareholder loan, stimano ora 203 milioni di euro vs. precedente 253 milioni di euro), con FCF ex-SL di 147 milioni di euro (78% dell'EBITDA), di cui stimano 50 milioni di euro da working capital (con ulteriore upside in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi del management)."Dall'avvio dell'integrazione Princes il 1° agosto 2024, Newlat ha progressivamentepreviste, con particolare successo nella riduzione del circolante (stimiamo circa -140 milioni di euro da agosto 2024 a marzo 2025, e ulteriore upside su questo fronte atteso nei prossimi trimestri) e nell'efficientamento della base costi, malgrado il difficile contesto dei consumi - si legge nella ricerca - Inoltre, il gruppo rimane sempre proattivo sul fronte M&A con due opzioni in stadio più avanzato (Plasmon e lo stabilimento Diageo)".