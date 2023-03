FAE Technology, balzo di ricavi e utile nel 2022

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha chiuso ilconpari a 39,4 milioni di euro, in crescita del 64,4% rispetto ai 23,9 milioni di euro realizzati nell'esercizio precedente, per il 95% ascrivibili alla linea di business Solutions e per il restante 5% alla linea Online Solutions/My Fast PCBA.L'è stato in crescita del 52,5% a 3,9 milioni di euro, con un EBITDA Margin a 9,7% (10,5% al 31 dicembre 2021). Ildi periodo è positivo e pari a 2,1 milioni di euro, in miglioramento del 45,5% rispetto agli 1,4 milioni di euro del 2021."Apochi mesi dalla quotazione su Euronext Growth Milan presentiamo al mercato un bilancio che ci riempie di soddisfazione e che soprattutto getta le basi per l'ulteriore percorso di crescita della società, così come annunciato in sede di IPO - ha commentato l'- In un momento storico particolare e in un settore ancora inficiato da dinamiche complesse, FAE Technology è riuscita a realizzare una performance di assoluto rilievo e superiore ad ogni aspettativa, preservando la marginalità".Al 31 dicembre 2022 l'risulta pari a 3,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 4,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021.