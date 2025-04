FAE Technology, Alantra lima target price e conferma Buy

Alantra

FAE Technology

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, confermando la" visto l'upside potenziale del 95%.Gli analisti commentano che FAE Technology ha chiuso l'con un fatturato di 71,8 milioni di euro (+18,3% su base annua), inferiore alla loro stima di 77,2 milioni di euro, a causa dell'indebolimento della dinamica di crescita nel secondo semestre, in particolare nella mobilità elettrica. Il Valore della Produzione ha raggiunto i 75,5 milioni di euro, in crescita del 18,1% su base annua, rispetto alle previsioni di 78,1 milioni di euro. Nonostante le pressioni macroeconomiche, l'EBITDA si è attestato a 8,1 milioni di euro (margine del 10,8%), sostanzialmente in linea con i miglioramenti dell'efficienza, superiori alle aspettative, che hanno compensato una dinamica più debole del fatturato.L'esercizio 2024 ha segnato una svolta strategica verso l'integrazione e una, come riflesso dal miglioramento della PFN (debito pari a 3,7 milioni di euro).Secondo Alantra, in un contesto di ridotta visibilità del mercato e persistente incertezza macroeconomica, l'per accelerare le traiettorie di crescita, diversificare le piattaforme tecnologiche e rafforzare l'esposizione a mercati finali resilienti e innovativi. Le acquisizioni mirate non solo completerebbero il portafoglio esistente, ma rafforzerebbero anche la posizione di FAE Technology come partner di innovazione privilegiato per i clienti chiave alla ricerca di soluzioni elettroniche avanzate e personalizzate."Con una crescita di quasi l'80% dalla quotazione del novembre 2022, FAE Technology èdella trasformazione digitale, supportata da un modello operativo scalabile e da competenze tecnologiche differenziate che consentono un rapido time-to-market - si legge nella ricerca - Il suo track record nell'M&A aggiunge un ulteriore upside, offrendo un'ulteriore espansione esterna disciplinata".