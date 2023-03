Buzzi Unicem, EBITDA ricorrente e dividendo in rialzo nel 2022

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati naturali, ha chiuso il 2022 con un forte incremento del(+16%), anche a cambi e perimetro costanti (+9,6%), che ha raggiunto i 3.996 milioni di euro. L'effetto prezzo positivo ha più che compensato la generalizzata debolezza dei volumi di vendita. Ilè stato di 892 milioni, in aumento del 12,1% (+3,1% a cambi e perimetro costanti) e il risultato operativo di 495 milioni, penalizzato dalla svalutazione dell'avviamento Russia. L'della società ammonta a 458,8 milioni (-15,4%).Ladel gruppo a fine 2022 si è confermata positiva, attestandosi a 288,2 milioni, rispetto ai 235,5 milioni di fine 2021. Rispetto ai risultati economici, il miglioramento della posizione finanziaria netta è stato penalizzato da un forte assorbimento di capitale circolante, dovuto in buona parte all’effetto prezzo sul valore delle rimanenze di magazzino.Guardando al futuro, la società afferma che nel 2023 la dinamica degli investimenti nel settore delle costruzioni è prevista rallentare, sia in Stati Uniti che in Europa, a causa dei maggiori costi di costruzione e finanziamento. Buzzi Unicem ritiene che a fineil margine operativo lordo ricorrente del gruppo possa raggiungere una quello dell'anno precedente.All'Assemblea degli Azionisti fissata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2023 sarà proposto undi 0,45 euro per azione (+12,5%). Il pagamento del dividendo, se approvato dall’Assemblea, avrà luogo a partire dal 24 maggio 2023 (con data stacco 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023).