Buzzi, assemblea azionisti approva dividendo a 0,70 euro per azione

Buzzi

(Teleborsa) - L’diha approvato ile ha deliberato di distribuire undi 70 centesimi per ogni azione. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 21 maggio 2025, con stacco in data 19 maggio 2025 della cedola n. 28, e con record date in data 20 maggio 2025.Ilconsolidato dell’esercizio è ammontato a 4.313 milioni di euro (in linea rispetto ai 4.317,5 milioni del 2023), mentre ilè passato da 1.243,2 milioni nel 2023 a 1.276,1 milioni di euro nell’esercizio in esame.