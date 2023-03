Banco Desio, Fitch conferma i rating

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - L'Agenzia internazionale, a seguito della revisione annuale del rating, ha confermato tutti i rating assegnati alIl giudizio dell’Agenzia - si legge in una nota - "riflette il costante miglioramento dei fondamentali della Banca, in particolare in termini diuniti ad unaed un". Negli ultimi due anni la Banca, seppur nell’ambito di un contesto di mercato caratterizzato da elevata volatilità, ha superato i target del proprio piano industriale con un’accelerazione nella strategia di riduzione del rischio che si è tradotta in una maggiore redditività e in un eccesso di capitale che la Banca ha potuto impiegare per la crescita. La recente acquisizione di 48 sportelli dal Gruppo BPER amplia la base clientela con ulteriori benefici sulla crescita dei ricavi, con particolare riferimento alle opportunità di cross selling in ambito wealth management e insurance, e sull’efficienza operativa in linea con la strategia della Banca.In sintesi, il rating assegnato dall’Agenzia riflette il moderato profilo di rischio della Banca, il miglioramento degli indicatori di asset quality, un buon livello di patrimonializzazione ed un adeguato livello di funding e liquidità.I Ratings aggiornati sono pertanto i seguenti: Long term IDR: confermato a “BB+” Outlook Stabile; Viability Rating: confermato a “bb+”; Short term IDR: confermato a “B”; Government Support Rating: confermato a “No Support”.