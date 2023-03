Cina, von der Leyen: entrata in un'era di "sicurezza e controllo", anche Ue cambierà approccio

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea,, ha affermato che “laha ormai voltato pagina rispetto all'era di riforme e apertura e si sta muovendo verso una nuova era diQuesto nuovo approccio, secondo la presidente europea, deve portare l'Ue a cambiare il proprio approccio e la propria politica nei riguardi diNel corso del suo intervento sulle reazioni fra l'Ue e la Cina a un evento organizzato a Bruxelles dal "" e dallo "”, la presidente della Commissione ha sottolineato che l'Ue vuole "riequilibrare" e non tagliare le relazioni con la Cina, che è "un partner commerciale vitale", con una politica di "riduzione del rischio" a livello diplomatico ed economico. La prossima settimana von Der Leyen è attesa da un viaggio a Pechino insieme al presidente franceseNeglidellela Cina vale il 9% delle esportazioni dell'Ue e il 20% dellee nonostante il fatto che gli squilibri in questo rapporto stiano aumentando, "la maggior parte del nostro commercio in beni e servizi resta reciprocamente benefico e non comporta rischi". "Ma la nostra relazione - ha avvertito von der Leyen - è sbilanciata e subisce un impatto crescente dalle distorsioni create dal capitalismo di Stato cinese".Il "cambiamento d'era" da parte della Cina, ha sottolineato la presidente della Commissione "lo abbiamo visto all'inizio di questo mese, quando ilha ribadito il suo impegno a fare dell'esercito cinese un grande muro d'acciaio che salvaguardi efficacemente la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo. Lo abbiamo visto con la, che cerca di incorporare più ampiamente nei documenti delle Nazioni Unite e nel discorso internazionale".Insomma, ha continuato von der Leyen, "possiamo aspettarci di vedere una maggiore attenzione allasia essa militare, tecnologica o economica" da parte della Cina, dove, ad esempio, "tutte le aziende sono già obbligate per legge ad assistere lestatali di raccolta di informazioni e a mantenerle segrete".Per l'Unione europea, ha proseguito, "è particolarmente vero quando si tratta dicome ilo ilper settori come l'alta velocità ferroviaria e la tecnologia delleo per le tecnologie emergenti che fondamentali per la futura sicurezza economica e nazionale, come l'informatica quantistica, la robotica o l'intelligenza artificiale". Per la Cina, oggi, ha ribadito von der Leyen, "l'imperativo della sicurezza e del controllo prevale sulla logica del libero mercato e del commercio aperto”.