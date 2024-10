Libano, Meloni: inaccettabili attacchi Israele a missione UNIFIL

(Teleborsa) - Come arrivare ad un cessare il fuoco a Gaza, in Libano, al rilascio dei prigionieri israeliani e come assistere al meglio le popolazioni civili, definite dalla presidente del Consiglio"precondizioni per qualsiasi soluzione duratura della". Questi i temi il centro della discussione all'undicesimo vertice dei, summit dei Paesi del sud Europa o affacciati sul Mediterraneo, a cui prendono parte anche il re di Giordania,, e la presidente della Commissione europea,La presidente del Consiglio ha definito "preziosa" proprio la presenza diperché "si tratta di una leadership estremamente importante come interlocutore per ciascuno di noi in tema di moderazione, di ricerca della Pace" e laè stata "un attore fondamentale anche per tutto quello che ha riguardato in questi mesi il lavoro che "facevamo sul piano umanitario""Il governo italiano sta seguendo con grande attenzione la situazione delin– ha sottolineato nelle sue dichiarazioni alla stampa dopo il vertice –. I militari italiani impegnati nellae in quella bilateraleprestano un'opera ovviamente fondamentale preziosa per la stabilizzazione dell'area". Quanto agli attacchi dalle forze israeliane sul quartier generale della missionee su due basi italiane, la presidente del Consiglio ha condannato quello che è accaduto: "non è accettabile, viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite". "Conabbiamo deciso di stilare una", ha aggiunto.Questa mattina ledella missione UNIFIL nel sud del Libano sono state nuovamente prese di mira dall'esercito israeliano. L'attacco è avvenuto alla stessa colpita nei giorni scorsi dove sono stati abbattuti due muri di demarcazione della base.Meloni ha poi sottolineato che durante il vertice si è parlato anche di. "L'Unione Europea ha cambiato approccio sul governo dei flussi migratori grazie anche al lavoro fatto dai Med9. Grazie anche al lavoro fatto dall'Italia questo nuovo approccio, dicono i dati, dimostra di funzionare. È ovviamente fondamentale essere concreti e decisi nel contrastare in modo sempre più incisivo l'e continuare a lavorare a questa cooperazione completamente diversa con le nazioni di origine e di transito", ha dichiarato. Meloni ha poi annunciato tra qualche giorno in termini operativi il protocollo tra, "che vuole essere una soluzione innovativa in tema di governo dei flussi migratori e di lotta ai trafficanti di esseri umani".