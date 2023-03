(Teleborsa) - Risulta in aumento la disoccupazione in Giappone. Ilnipponico segnala che nel mese di febbraio il tasso dei senza lavoro è salito al 2,6%, oltre il 2,4% del mese precedente e delle stime degli analisti.Il numero diè calato a 1,55 milioni, in diminuzione di 10 mila unità. Glisono pari a 59,11 milioni, in calo di 20 mila unità rispetto all'anno precedente.