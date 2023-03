Vola l'indice delle società High Tech italiane (+2,64%), si muove con moderazione STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Wiit

bassa capitalizzazione

Esprinet

Sabaf

Eurotech

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell', che mostra un timido +0,39%, e chiude a quota 876.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 4.535 punti, dopo un inizio di giornata a quota 174.095,3.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,74%.Tra le medie imprese quotate sul, performance infelice per, che chiude la giornata del 31 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,77% rispetto alla seduta precedente.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,42%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,6%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,87%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,71%.