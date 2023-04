Borse europee toniche, occhi su inflazione USA

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con gli investitori che scommettono che laterminerà presto la sua aggressiva campagna di inasprimento monetario, sulla scia del rapporto sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, pubblicato lo scorso venerdì, che ha mostrato un'economia ancora resistente.Sempre in tema di politica monetaria, gli occhi degli investitori sono ora puntati sul dato dell'che verrà reso noto domani, martedì 12 aprile. Le attese sono per una frenata a marzo al 5,1% dal 6% di febbraio. Il mercato scommette per un rialzo dello 0,25% dei tassi da parte della Fed, nella riunione del 3 maggio, e guarderà alle minute che verranno pubblicate domani sera alla ricerca di conferme.Da segnalare che la principale criptovaluta bitcoin ha violato il livello chiave di 30.000 dollari , per la prima volta in 10 mesi, sulle aspettative di una Fed più "colomba", dopo il Job Report USA e le turbolenze del settore bancario innescate dal crollo della Silicon Valley Bank, il mese scorso.Resta sullo sfondo la delicatasulla persistente tensione tra USA e Cina dopo che ilha rilevato 9 navi da guerra cinesi e 26 aerei intorno all'isola all'indomani dell'annuncio di Pechino della fine delle sue manovre militari.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. L', in aumento (+0,73%), raggiunge 2.004,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,11%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,01%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,56%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,81%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,71%, a 27.406 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 29.599 punti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,15%.Buona performance per, che cresce del 3,08%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,85%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,84%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,93%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%.Tentenna, che cede lo 0,74%.del FTSE MidCap,(+3,02%),(+2,78%),(+2,50%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,05%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Tra lepiù importanti:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,5%; preced. -1,4%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,3%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -3,5%; preced. -2,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,4%).