SosTravel: bagagli smarriti e in ritardo crescono meno del traffico aereo in 1° trim

(Teleborsa) - Anche nel primo trimestre del 2023 l'Europa rimane il luogo più sicuro per quanto riguarda la perdita di bagagli, seguita dagli Stati Uniti. Gli, con, sono invece lo scalo di(Buenos Aires, Argentina),(Camerun, Africa) e(Tailandia, Asia). È quanto emerge dall'osservatorio trimestrale di, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, realizzato su dati proprietari.Dal 1 gennaio al 13 aprile 2023, le compagnie aeree e gli aeroporti hannoun numero importante di bagagli registrati, ma con un aumento del solo 75% rispetto a un anno fa, mentre il traffico aereo è aumentato dell'89,7% su base annua.sono le, mentre Tunisair è stata la compagnia aerea che è migliorata di più, con un calo dell'81% YoY. TAP Portugal ha registrato il peggioramento maggiore, con il 110% YoY in più di sinistri.Delle 66 compagnie aeree con ritiro bagagli, solo 14 sono. "In effetti, le due peggiori compagnie aeree nella rete di Sostravel.com erano due vettori nazionali a tutti gli effetti", si legge nel rapporto.Glirappresentano solo ildi tutti gli aeroporti con incidenti bagagli nella rete Sostravel.com. Le destinazioni europee sono ancora le più sicure, con i bagagli smarriti e in ritardo segnalati più bassi.