Assogestioni: mercato PIR maturo, sta effettivamente supportando PMI

(Teleborsa) - Il, ordinari e alternativi, che ad oggi vale circa 18,4 miliardi di euro, "confermadel risparmio gestito". È quanto sostiene Assogestioni nell'aggiornamento a fine 2022 dell'Osservatorio PIR curato dall'Ufficio Studi dell'associazione italiana delle società di gestione del risparmio.Lo studio mette in evidenza l'degli indici di borsa, che si attesta al 9% per l'EGM e le small-cap e al 10% per le mid-cap, contro l'1,4% del FTSE MIB.Inoltre, i PIR ordinari hanno nettamenteper le società a minore capitalizzazione: sebbene la normativa stabilisca che, sul 70% del portafoglio investito in emittenti italiani, debba essere investito al di fuori del FTSE MIB almeno il 25% e ad esclusione sia del FTSE MIB che del Mid-cap almeno il 5%, i PIR attualmente hanno ampiamente superato entrambe queste soglie, arrivando rispettivamente al 52% e al 17%, quindi più del doppio e del triplo richiesto.Dal report emerge anche che il 48% degli investimenti effettuati sull'EGM riguarda società con uneuro e il 40% ha meno di 250 dipendenti. Inoltre, oltre il 35% delle aziende dell'EGM su cui investono i PIR ordinari appartenga alL'orientamento appare analogo anche per i, un mercato, che ad oggi vale 1,4 miliardi euro di attivi. La composizione del portafoglio attualmente investito risulta molto favorevole verso le aziende non quotate, che pesano per l'82% del totale. Il 9% è diretto all'EGM, il 6% in small-cap e il 3% in mid-cap.In particolare, il 24% delriguarda aziende con un fatturato inferiore ai 50 milioni euro e il restante 76% aziende con un fatturato tra i 50 e i 250 milioni euro. Anche il 47% delle società dell'EGM incluse negli investimenti dei PIR alternativi fattura meno di 50 milioni euro."Ora che il mercato dei PIR si può dire maturo, ciò che osserviamo è che questi strumenti stanno effettivamente offrendo supporto alle piccole e medie imprese italiane, ponendosi come fonte vitale di sviluppo e crescita per questo segmento così caratterizzante del tessuto imprenditoriale italiano", ha commentatodi Assogestioni.