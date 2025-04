Risparmio gestito, Assogestioni: a marzo raccolti 3,7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel mese di marzo 2025, il mercato italiano delha registrato una raccolta netta di, mentre ilsi è attestato a, influenzato da un effetto mercato pari a -1,9%. È quanto emerge dalla lettura preliminare dei dati di, in attesa della mappa trimestrale definitiva che chiuderà il primo trimestre.Sul fronte a maggiore partecipazione, quello dei fondi aperti, la raccolta di marzo è stata di 3,8 miliardi di euro. Il dettaglio permostra che gli obbligazionari hanno attratto 2,3 miliardi di afflussi, mentre i bilanciati hanno registrato 1 miliardo di deflussi. Glihanno chiuso il mese con 194 milioni di euro di afflussi.Infine, la raccolta delleè stata negativa per 548 milioni di euro, come risultato di 1,2 miliardi euro di afflussi per quelle retail e di 1,8 miliardi di deflussi per quelle istituzionali.