Banca Mediolanum porta a Roma "Storie d'Italia": la crescita brillante di Maticmind

(Teleborsa) -: è grande il salto in avanti realizzato in questi ultimi tre anni da, azienda leader in Itallia nel settore dell'ICT System Integration. Nata da una semplice idea del suo, l'azienda ha intrapreso un, avendoin qualità di financial advisor.Nata dalla mente dell'imprenditorie Saladino, Maticmind ha visto, a fine 2020, del(partecipato da Cassa Depositi e Prestiti), per arrivare, nel 2022, all’acquisizione della quota di maggioranza da parte diLa sua storia di successo viene tratteggiata oggi, 3 maggio, presso l’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, dai protagonisti di questa vicenda:, amministratore delegato di Banca Mediolanum,, fondatore e presidente operativo di Maticmind e, amministratore delegato di Fondo Italiano d’Investimento.Da segnalare anche il contributo di, direttore investment banking di Banca Mediolanum, e, professore di istituzioni e mercati finanziari del Politecnico di Milano, che offrono spunti di riflessione sulitaliane e sugliper il posizionamento e la capacità di attrarre capitali."La nostra investment banking si rivolge e serve le PMI italiane, di matrice familiare e imprenditoriale, che affianchiamo in percorsidi finanza straordinaria", spiega, aggiungendo "ciò avviene in modo sinergico e complementare con i nostri professionisti di fascia più alta, private banker e wealth advisor, che detengono in prima persona la relazione e la fiducia delle famiglie imprenditoriali"."Questo nostro approccio strategico - prosegue Doris - è un unicum sul mercato e la storia di Maticmind rappresenta un best case che può essere di esempio e di ispirazione per altre realtà imprenditoriali che sono alle prese con le sfide capital intensive dei tempi che viviamo come, ad esempio, la digitalizzazione, il salto dimensionale e la competizione in mercati sempre più globali”.Per"il rapporto tra imprenditoria e financial advisory di alto livello è alla base del successo di Maticmind". "Siamo diventati, nel breve, leader del settore ICT italiano. Il supporto di Banca Mediolanum e l’ingresso di prestigiosi nuovi azionisti - afferma - ci hanno permesso di iniziare ad esplorare nuovi mercati, espandendo il nostro business in Europa. Aver avuto simili partner finanziari al proprio fianco è uno dei principali motivi della nostra crescita"."Tutto il team di Fondo Italiano è orgoglioso di aver affiancato e partecipato al percorso di crescita di Maticmind. Nei due anni di investimento, l'azienda è cresciuta del 50% con un fatturato superiore ai 400 milioni di euro, ha portato a termine 6 acquisizioni e si è ben posizionata in ambito di nuove tecnologie e servizi a valore aggiunto, tra cui la cybersecurity e il cloud", commenta