Campari, analisti positivi dopo i conti del primo trimestre

Campari

Bank of America

Equita

Mediobanca

Jefferies

(Teleborsa) - Glidel primo trimestre 2023 di, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, che ha registrato un utile prima delle imposte di 133,6 milioni di euro, in aumento del 24,8%, su vendite nette pari a 667,9 milioni, in crescita del 24,9%ha incrementato il target price aper azione (da 13 euro), confermando la raccomandazione. Sebbene il prezzo delle azioni sia aumentato del 26% dall'inizio dell'anno, gli analisti vedono un ulteriore rialzo su: il forte slancio della top line;, dato il potenziale calo dei costi di logistica e vetro; M&A, in teoria più probabile dopo l'estate; premium vs staples.ha confermato ile aumentato il prezzo obiettivo a(+10%), parlando di un primo trimestre leggermente sopra le attese (anche al netto di effetto phasing) e di un outlook supportive grazie alla forte domanda. Gli analisti notano che il titolo scambia a 29x P/E12m fwd, a premio del 41%, ma un premio più ampio rispetto al passato è giustificato dal migliore momentum del business, in particolare nel contesto attuale.Tra gli altri giudizi,mantiene ile alza il target price a 12 euro per azione (da 11,7 euro),conferma l'e aumenta il target price a 12 euro per azione (da 11 euro), Banca Akros passa adda Buy, con prezzo obiettivo rivisto a 13,40 euro per azione (da 13,2 euro).