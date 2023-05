Il settore utility italiano in forte ribasso (-1,77%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'Ilha chiuso a quota 34.914,1, in contrazione di 629,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso in tono cautamente positivo a 384, dopo aver avviato la seduta a 384.Nel, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,06%.Tra i titoli adel comparto utility, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo del 2,65%.Tra le azioni del, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 3,14%.