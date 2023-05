Stellantis, ricavi in aumento del 14% nel 1° trim con maggiori consegne

Stellantis

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2023 conper 47,2 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto al primo trimestre 2022, grazie soprattutto alle maggiori consegne e ai prezzi netti favorevoli. Lesono state pari a 1.476 mila unità, in crescita del 7% grazie principalmente alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al primo trimestre 2022."Stellantis ha, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti - ha commentato il- Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato, siamo ben posizionati per continuare a generare nell'intero anno una robusta performance finanziaria".Le vendite globali disono aumentate del 22% anno-su-anno. Nel 2023 è previsto il lancio di nove BEV aggiuntivi, per arrivare a un’offerta totale di 47 modelli elettrificati a batteria entro la fine del 2024.