Alfa Romeo, consegne in crescita del 29% nel primo trimestre

Stellantis

(Teleborsa) -, marchio del gruppo, ha chiuso ilconin crescita del 29% a livello globale rispetto allo stesso periodo del 2024, con performance robuste in Enlarged Europe (+43%) e Middle East and Africa (+9%). Fondamentale per questi risultati è stato il contributo di Junior che, a pochi mesi dal lancio in 38 paesi, ha raggiunto i 35.000 ordini, di cui il 18% è rappresentato dalla configurazione full electric.In particolare,si è chiuso come il miglior mese commerciale per Alfa Romeo dal giugno 2019 con oltre 8.700 vetture vendute globalmente, pari a un aumento del 33% rispetto a marzo 2024. Nello stesso mese, il brand ha registrato in Europa (EU 30) la quota di mercato più alta dal 2018, attestandosi allo 0,5%, in crescita di 0,15 punti percentuali rispetto all’anno precedente."Il primo trimestre del 2025 si chiude con risultati commerciali molto positivi, testimonianza del grande entusiasmo e determinazione con il quale la squadra Alfa Romeo affronta la continua evoluzione del settore automobilistico - ha commentato l'- Grande merito a Junior, che è stata accolta con estremo entusiasmo e che, con 35.000 ordini dal lancio a oggi, dà il la al futuro del marchio che, con nuova Stelvio e nuova Giulia, scrive una ennesima pagina nella storia del Made in Italy".