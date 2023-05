Italgas, utile netto supera 103 milioni nel primo trimestre

Italgas

(Teleborsa) -ha registratopari a 479,9 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, in aumento del 35,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'dei primi tre mesi dell'anno ammonta a 297,2 milioni di euro (+18,9% rispetto al 31 marzo 2022) e l'al gruppo è pari a 103,6 milioni di euro (+16,5%).Nel periodo sono stati realizzati 175,1 milioni di euro didedicati principalmente all'estensione, alla trasformazione digitale e al repurposing delle reti. Più nello specifico, sono stati 213 i chilometri diposate nel primo trimestre del 2023."I risultati ottenuti nel primo trimestre ci permettono di inaugurare anche il 2023 all'insegna della crescita sia sotto il profilo delle performance che dello sviluppo delle attività nei paesi in cui operiamo", ha commentato l'"Tutti gli indicatori economici hanno fatto registrare un incremento a doppia cifra con l'EBITDA che ha riportato un aumento del 18,9%, sfiorando i 300 milioni di euro, e un utile netto di gruppo che ha superato i 100 milioni di euro, mettendo a segno un aumento del 16,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno, grazie anche al", ha aggiunto.L'al 31 marzo 2023, escludendo gli effetti derivanti dai debiti finanziari ex IFRS 16 pari a 72,7 milioni di euro (72,0 milioni di euro al 31 dicembre 2022) e dalla quota prestito soci Italgas NewCo, ammonta a 6.016,8 milioni di euro in aumento di 88,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (5.928,1 milioni di euro).