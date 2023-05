Sesa acquisisce Visualitics per crescere nel settore data science e analytics

Sesa

Salesforce

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, hadel 59,5% del capitale di, rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni di Data Science e di analisi e gestione dei dati. L'operazione è avvenuta tramite la controllata Var Group.Visualitics, con sede a Torino, offre strumenti di gestione ed analisi dei dati aziendali sviluppando aree cruciali per abilitare la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni in Data Driven Company. La società, operatore di riferimento per la gestione ed analisi dei dati, nonché Premium Reseller del Vendor internazionale Tableau (), opera con undi circa 40 risorse umane,annuali per circa 4 milioni di euro e undel 20%.Per Sesa si tratta della, dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un EBITDA margin del 15% e l'ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni."Nell'attuale fase di evoluzione delle imprese che richiede un crescente impulso di digitalizzazione e sostenibilità, proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze in aree di sviluppo strategico, rafforzando le specializzazioni e soluzioni innovative in ambito Data Science ed Analytics - ha commentato il- Continueremo a sostenere la crescita del gruppo attraverso, con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per i nostri stakeholder".