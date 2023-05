INWIT, primo trimestre in crescita: utile +21,8%

INWIT

(Teleborsa) - Nel primo trimestre dell’esercizio 2023 di Infrastrutture Wireless Italiane (), tutti i principali indicatori economici e patrimoniali hanno evidenziato un andamento positivo: isi attestano a 233,6 milioni di euro, in aumento del +12,8% rispetto allo stessoperiodo 2022 (euro 207,0 milioni). Al netto dei ricavi one-off, limitati a euro 0,2 milioni, il confronto con lo stesso periodo 2022 si conferma del +12,8%.L’ EBITDA si attesta a 213,8 milioni di euro, in aumento del 13,6% rispetto al primo trimestre 2022. La crescita anno su anno è del +13,0% se si escludono i già citati ricavi one-off e le partite economiche non ricorrenti. Sostanzialmente stabile il margine EBITDA pari al 91,5% (+0,2 p.p. su base ricorrenti).L’è pari a 122,5 milioni di euro, con un incremento del +28,0% rispetto allo stesso periodo 2022; l’si attesta a 82,9 milioni di euro, in crescita del +21,8% rispetto allo stesso periodo 2022, grazie anche al beneficio fiscale derivante dall’operazione di riallineamento fiscale dell’avviamento.Glidel periodo sono stati pari a 57,2 milioni di euro, in aumento dell'80,1% (25,4 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo 2022 (31,8 milioni di euro).In merito all’evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2023, "ci si attende una crescita dei ricavi nel range 960-980 milioni di euro, EBITDA margin pari a circa il 91%, stabile rispetto al 2022, EBITDAaL margin pari a circa il 71%, in crescita di due punti percentuali rispetto al 2022 e Recurring Free Cash Flow in crescita nel range 595-605 milioni di euro. Circa la remunerazione degli azionisti, la dividend policy attuale della società prevede dividendi per azione in crescita del +7,5% l’anno fino al 2023. Tali aspettative riflettono il continuo sviluppo del numero di siti, che sarà rafforzato nel 2023, l’incremento di ospitalità da parte di tutti i principali operatori mobili, FWA e OTMO presenti sul mercato, un ulteriore sviluppo delle ospitalità indoor DAS/micro-grid e i benefici legati all’inflazione", spiega la società nella nota dei conti.