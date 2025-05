Cigna migliora le previsioni di profitto per l'intero anno

Cigna Group

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel settore sanitario e assicurativo, ha comunicato che l'per ilè stato di 1,3 miliardi di dollari, pari a 4,85 dollari per azione, a fronte di una perdita netta di 0,3 miliardi di dollari, pari a 0,97 dollari per azione, registrata nel primo trimestre del 2024.L'è stato di 1,8 miliardi di dollari, pari a 6,74 dollari per azione, rispetto a 1,9 miliardi di dollari, pari a 6,47 dollari per azione, registrati nel primo trimestre del 2024. Idel primo trimestre del 2025 sono aumentati del 14% rispetto al primo trimestre del 2024, riflettendo la crescita delle relazioni con i clienti esistenti e la forte crescita del settore delle farmacie specializzate di Evernorth Health Services."Stiamo costruendo un modello di assistenza sanitaria più sostenibile, rispettando con successo i nostri impegni e le nostre azioni per migliorare la trasparenza e il supporto ai nostri clienti e pazienti - ha dichiarato il- I nostri solidi risultati del primo trimestre e le migliori prospettive per gli utili dell'intero anno riflettono la forza delle nostre piattaforme di crescita Evernorth Health Services e Cigna Healthcare in un contesto dinamico".Ledi Cigna per l'intero anno 2025 di un utile operativo rettificato consolidato sono di 29,60 dollari per azione (+0,10 dollari rispetto alla previsione precedente).