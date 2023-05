Mondadori conferma guidance 2023, perdita ridotta in 1° trim

Arnoldo Mondadori Editore

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2023 conpari a 160 milioni di euro, evidenziando una crescita pari al 4,5% rispetto ai 153,1 milioni di euro dell'esercizio precedente. Al netto dei cambiamenti avvenuti nel perimetro tra i due periodi, la variazione organica dei ricavi è stata del +3,6%. L'è stato pari a 4,4 milioni di euro, in incremento di 5,5 milioni di euro rispetto al 31.03.2022. Ilè stato pari a -5,2 milioni di euro, in miglioramento di 6,2 milioni di euro."In questi primi tre mesi del 2023 il Gruppo Mondadori ha evidenziato - anche tenuto conto della- un significativo incremento della redditività grazie al buon andamento dei ricavi e a una gestione operativa sempre attenta", ha commentato l'"L', la lieve flessione dei prezzi di materie prime e di servizi e la performance aziendale ci consentono di confermare le stime per l’esercizio, con ricavi ed EBITDA Adjusted in crescita single-digit e una marginalità attesa pari a circa il 15%", ha aggiunto.Confermata la forte generazione di cassa con unordinario LTM a 63 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto all’esercizio 2022.IFRS 16 a -220,8 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 31.03.2022.: ricavi in crescita single-digit; EBITDA Adjusted in incremento single-digit; risultato netto in miglioramento del 10%; Cash Flow ordinario tra 60 e 65 milioni di euro; PFN IFRS 16 a 1,0xEBITDA Adjusted, in riduzione rispetto a fine 2022