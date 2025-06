Fitch conferma Credemvita a "BBB+" con outlook positivo

Credem

(Teleborsa) -ha confermato il rating Insurer Financial Strength (IFS) dia "" con. La conferma e l'outlook positivo riflettono il controllo disulla società e tengono conto della solida capitalizzazione di Credemvita, in parte compensata dall'elevato rischio patrimoniale e dalla concentrata esposizione al debito sovrano italiano.Viene fatto notare che l', passando da 2 milioni di euro nel 2023 a 5 milioni di euro nel 2024. Il rendimento medio del capitale proprio a cinque anni è stato del 5%. La redditività ancora bassa è dovuta principalmente alle minusvalenze non realizzate sul portafoglio obbligazionario, che si ridurranno gradualmente con l'avvicinarsi della scadenza e il calo dei tassi di interesse. Fitch prevede che questo contribuirà ad aumentare la redditività di Credemvita nel 2025. Secondo i principi contabili IFRS, che applicano la contabilizzazione al fair value sia alle attività che alle passività, l'utile netto è stato di 47 milioni di euro nel 2024 (2023: 48 milioni di euro).