Ascopiave, utile 1° trim in calo per debolezza EstEnergy e oneri finanziari

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha chiuso ilcona 40,7 milioni di euro, rispetto ai 34,1 milioni registrati nel primo trimestre 2022 (+19%). L'ampliamento del perimetro alleha comportato l'iscrizione di ricavi per 4,5 milioni, relativi al settore della distribuzione gas. A parità di perimetro, il fatturato evidenzia una crescita legata principalmente alla gestione dei titoli di efficienza energetica e ai maggiori ricavi da trasporto del gas.Ilè di 20,3 milioni di euro (13,2 milioni nel primo trimestre 2022). Il, pari a 5,6 milioni di euro, evidenzia una riduzione del 53%. La variazione è dovuta principalmente alla diminuzione dei risultati della partecipata EstEnergy. Gli, pari a 2,7 milioni, risultano in aumento di 1,8 milioni principalmente per la crescita dei tassi di interesse passivi sull'indebitamento finanziario."Ascopiave chiude il primo trimestre 2023 con margini operativi in netto miglioramento e un utile netto che risente dei deboli risultati della partecipazione EstEnergy, cui ha contribuito una, con una elevata volatilità dei prezzi di mercato ed un calo dei volumi di gas venduti", ha commentato l'"Le performance esibite dalle attività regolate della distribuzione del gas naturale sono state molto positive, con risultati in crescita, anche grazie all'ampliamento del perimetro di consolidamento alle nuove gestioni acquisite ad aprile 2022 da- ha aggiun to - Ia proseguire nel percorso di sviluppo e di crescita delineato nel nostro piano strategico".