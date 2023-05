De' Longhi conferma guidance dopo 1° trim con ricavi e margini in calo

De' Longhi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso ildel 2023 cona 602,4 milioni di euro, in calo del 18,1% (-18,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è pari a 74,3 milioni, pari al 12,3% dei ricavi (rispetto al 13,6% del trimestre 2022), mentre l'a 38,7 milioni, in calo del 23,5%.Lapositiva per 317,2 milioni, in miglioramento rispetto sia al dato di fine 2022 (+ 18,5 milioni) che al dato di fine primo trimestre 2022 (+ 42,6 milioni)."Guardando alla partenza di questo 2023, nonostante risultati che sono stati impattati da un contesto macroeconomico non favorevole, con un comportamento di consumatori e distributori improntato alla prudenza, siamoalle numerose sfide e difficoltà", ha commentato l'"Ad oggi, il nostro gruppo può contare su ricavi e margini che, grazie alla crescita organica, agli investimenti e alle acquisizioni finalizzate in questi anni: i ricavi del trimestre sono oggi del 60% sopra quelli del 2019 (erano di 376 milioni) e l'EBITDA adjusted è raddoppiato rispetto ai 37 milioni di Euro del 2019", ha spiegato."Guardando ai prossimi trimestri, è ragionevole ipotizzare che il raffronto con l'anno passato si farà progressivamente meno sfidante, mantenendo quindi il tasso di crescita su livelli sostenuti rispetto al periodo pre-pandemico - ha aggiunto l'AD - In questo contesto, quindi,che prevede ricavi in leggera flessione rispetto al 2022 ed un EBITDA adjusted nell'intervallo di 370-390 milioni di euro".