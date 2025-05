Dé Longhi, crescita a doppia cifra per ricavi e utili nel 1° trimestre: confermata guidance 2025

Dé Longhi

(Teleborsa) - Nel primo trimestreha registratoper, in crescita del 14,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e un Ebitda adjusted di 116,3 milioni di euro, pari al 15,4% dei ricavi (lo scorso la percentuale si fermava al 14,2%). Crescita a doppia cifra anche per l'di competenza del gruppo che sale a 57,4 milioni di euro (+11,7%). La posizione finanziaria netta è positiva per 482,8 milioni di euro."Le dinamiche positive di crescita degli ultimi due anni sono continuate anche all’inizio del 2025, con la divisione household in espansione ad un solido tasso del 7,2% e la divisione professionale che accelera significativamente al 22% su base proforma. Questi notevoli risultati hanno dimostrato ancora una volta la forza dei nostri brand, la resilienza delle nostre categorie core e l’abilità del Gruppo di creare valore attraverso le acquisizioni. Il Gruppo sta crescendo più del mercato, pur mantenendo allo stesso tempo un livello di marginalità fra i migliori del settore", ha commentato, Ceo di Dé Longhi Group."Alla luce di queste azioni e dei trend favorevoli osservati dall’inizio dell’anno, nonostante le recenti dinamiche nel mercato americano, riaffermiamo laper il 2025, con ricavi in crescita fra il 5% e il 7% ed un Ebitda adjusted di circa € 580-600 milioni per il nuovo perimetro", ha aggiunto.