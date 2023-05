Prysmian, utile balza a 182 milioni di euro nel primo trimestre

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha chiuso ilconpari a 3.992 milioni di euro, con una variazione organica del +9% e registrando performance migliori rispetto alle aspettative in pressoché tutti i business e aree geografiche. Importante l'accelerazione della crescita organica dei ricavi del, pari al +29,5%, grazie in particolare ai cavi e sistemi sottomarini.L'(prima di oneri netti legati alle riorganizzazioni aziendali, di oneri netti considerati non ricorrenti e degli altri oneri netti non operativi) aumenta del 48,3% a 427 milioni di euro. Balzo del 44,4% per l'(di pertinenza degli azionisti della capogruppo) a 182 milioni di euro.La capacità di generazione di cassa ha consentito di migliorare l', che a fine marzo 2023 ammonta a 2.074 milioni di euro (2.380 milioni al 31 marzo 2022 - 1.417 milioni al 31 dicembre 2022)."Chiudiamo il primo trimestre 2023 con, a conferma che i driver che hanno sorretto l'eccezionale crescita del 2022 sono solidi e di lungo periodo - commenta l'- Le performance sono infatti positive in tutti i business e aree geografiche, in particolare nei settori che ricoprono un ruolo strategico nei processi di transizione energetica ed elettrificazione, dai sistemi in cavo sottomarini per le grandi interconnessioni e l’eolico off-shore, ai cavi per il rafforzamento delle reti di distribuzione di energia, fino alle applicazioni per la generazione di energia rinnovabile eolica e solare"."Sul versante finanziario va evidenziata la capacità di convertire i risultati di business in generazione di cassa, contribuendo così al miglioramento della posizione finanziaria netta - ha aggiunto - In sintesi, dopo un 2022 chiuso con i migliori risultati di sempre, l'di prodotto e capacità di innovazione tecnologica, la qualità e affidabilità della supply chain e servizio al cliente e la capacità di esecuzione degli importanti progetti in portafoglio".Prysmianannunciate a marzo di quest'anno. Per l’intero esercizio 2023, prevede di realizzare un EBITDA Adjusted compreso nell'intervallo di 1.375-1.525 milioni di euro, e di generare flussi di cassa compresi nell'intervallo 450 - 550 milioni di euro (FCF prima di acquisizioni e dismissioni).