Rai way, risultati in crescita nel 1° trimestre

Rai Way

(Teleborsa) -ha chiuso il rimo trimestre dell'anno con rrispetto ai 60,1 milioni dei primi tre mesi 2022. I ricavi riconducibili a RAI, in crescita a 57,5 milioni, riflettono l’indicizzazione all’inflazione.è pari a 44,4 milioni, in crescita del 12,4% rispetto ai 39,5 milioni del primo trimestre 2022, principalmente per effetto dei maggiori ricavi e del controllo sui costi.(EBIT) è pari a 33,4 milioni, in crescita del 25% rispetto ai 26,7 milionidel primo trimestre 2022, in seguito al completo ammortamento degli apparati DVB-T., risultando in aumento del 25% rispetto al valore dei primi tre mesi del 2022, quando era pari a 18,8 milioni.Al 31 marzo 2023, glisono pari a 6 milioni, di cui 4,9 milioni legati ad attività di sviluppo (9,2 milioni nei primi tre mesi del 2022).è pari a 92 milioni (inclusivo dell’effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS-16 per 39,4 milioni) rispetto ai € 105 milioni al 31 dicembre 2022.