BP, impatto da calo prezzi gas e petrolio nel 2° trimestre. Produzione upstream in crescita

BP

(Teleborsa) -, colosso energetico britannico, prevede che la, con una produzione maggiore nella produzione e gestione del petrolio, principalmente in BPX Energy, e leggermente superiore nel gas e nell'energia a basse emissioni di carbonio. Lo si legge nell'aggiornamento sul trading che precede la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre del 2025 (il ??5 agosto).Neldi carbonio, si prevede che le realization, rispetto al trimestre precedente, avranno un impatto compreso tra -0,1 e -0,3 miliardi di dollari, incluse le variazioni dei prezzi di riferimento del gas naturale non Henry Hub. Si prevede che il risultato del marketing e del trading del gas sarà nella media.Nel, si prevede che le realization, rispetto al trimestre precedente, avranno un impatto compreso tra -0,6 e -0,8 miliardi di dollari, inclusi gli effetti del mix di produzione e i ritardi di prezzo sulla produzione di BP nel Golfo del Messico e negli Emirati Arabi Uniti.Nel, rispetto al trimestre precedente, si prevede che i risultati saranno influenzati dai seguenti fattori: clienti - volumi stagionalmente più elevati e margini di profitto più elevati per i carburanti; prodotti - margini di raffinazione realizzati più elevati, compresi tra 0,3 e 0,5 miliardi di dollari. Si è registrato un livello significativamente più elevato di attività di turnaround. Si prevede un solido risultato del trading petrolifero.La società prevede che l'alla fine del secondo trimestre saràrispetto alla fine del primo trimestre.Infine, BP prevede che i risultati del secondo trimestre includanoal netto delle imposte relative a svalutazioni di attività, comprese tra 0,5 e 1,5 miliardi di dollari, attribuibili a tutti i segmenti.