illimity debole dopo i conti, analisti guardano a guidance

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, dopo che ha diffuso . La società ha chiuso il periodo con un utile netto in diminuzione a 7,8 milioni di euro.afferma che la banca ha riportato risultati. In particolare, la divisione Distressed Credit, il principale contributore agli utili di gruppo, ha chiuso il periodo con utile operativo a 22 milioni di euro (-41% YoY), inferiore rispetto ai 27 milioni di euro attesi, con la dinamica della divisione impattata negativamente da. Inoltre, la business origination è stata contenuta (84 milioni di euro) alla luce di un mercato poco dinamico che tuttavia dovrebbe aver mostrato segnali di ripresa da aprile, confermando una pipeline robusta.afferma che i risultati sono stati in linea con le attese, escludendo gli one-off. "Riconosciamo che la- si legge in una nota - tuttavia, riteniamo che sarà apprezzata una maggiore visibilità sull'evoluzione della redditività nei prossimi trimestri".La guidance ora è di un utile netto superiore ai 100 milioni di euro nel 2023, rispetto a un'indicazione di 100 milioni di euro fornita a febbraio. Considerando l'impatto netto della nuova partnership con Engineering di circa 24 milioni di euro (+55,5 milioni di euro di pagamento anticipato di Engineering, -17 milioni di euro di minori ricavi da ION, -4,25 milioni di euro una tantum, tutto al lordo delle imposte), "", viene sottolineato.Si muove al ribassocon i prezzi allineati a 6,23 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 6,115 e successiva a 6. Resistenza a 6,34.