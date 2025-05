illimity, Lombardi: documento OPAS Banca Ifis entro domani, poi CdA fornirà valutazione

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Siamo in attesa di vedere il documento dell'offerta che verrà pubblicato da Banca Ifis, che è previsto, credo, per oggi o domani". Lo ha detto, rispondendo a una domanda sulle tempistiche in merito all'offerta pubblica di acquisto e scambio disuin occasione della conference call con gli analisti per illustrare i risultati del primo trimestre "Poi, ha continuato Lombardi, il nostro consiglio di amministrazione sarà convocato per deliberare sul comunicato stampa, l'avviso dell'emittente in cui sarà fornita la valutazione dell'offerta dal nostro punto di vista. Questo avverrà entro la fine della prossima settimana", ha aggiunto Lombardi.L' OPAS partirà il prossimo 19 maggio e terminerà il 27 giugno. Banca Ifis riconoscerà a ciascun azionista di illimity che aderirà un corrispettivo complessivo unitario, composto da: una componente rappresentata da azioni ordinarie di Banca Ifis di nuova emissione, pari a n. 0,10 azioni ordinarie aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni Banca Ifis già in circolazione alla data di emissione; e una componente in denaro, pari a 1,414 euro, che sarà aggiustata a 1,506 euro a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito da Banca Ifis e deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 17 aprile 2025.