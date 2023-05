WINTRE, fondo svedese EQT Infrastrucures rileva controllo rete fissa e mobile

(Teleborsa) -. Il Fondo di investimento svedesecon sede a Stoccolma, che si è offerto die di WINDTRE, rilevando unadi una società di nuova costituzione, in cui confluiranno gli asset, mentre l'attuale azionista di riferimentomanterrà una. L'operazione avviene sulla base di uni di euro.a WINDTRE ed altri operatori mobili italiani, diventando ildi rete mobile del Paese e un pezzo essenziale della infrastruttura digitale nazionale."Vi è una crescente necessità di un'infrastruttura digitale solida e affidabile in tutta Europa - sottolonea una nota del Fondo - che ha accelerato con l'aumento del traffico dati mobile, la densificazione delle torri cellulari 5G, l'IoT (Internet of Things) e le nuove tecnologie. La rete mobile italiana ha bisogno di investimenti ed espansione nei prossimi anni per soddisfare questa crescente domanda".A seguito dellodal provider di telecomunicazioni italiano WINTRE, la societàe e un portafoglio di attività, tra cui antenne radio, stazioni base, rete di trasporto e contratti associati. La Società sarà lafocalizzata principalmente sul mobile e dedicata alla fornitura di servizi all'ingrosso agli operatori mobili attraverso la sua rete all'avanguardia, che alla fine del 2022sfrutterà la sua lnello sviluppo di società di infrastrutture digitali per supportare la strategia della Società. Ciò consisterà principalmente nelloe nell'offerta di servizi, mentre perseguirà al contempoin aree quali l"EQT Infrastructure è entusiasta di collaborare con CK Hutchison", ha affermato, Partner e Head of Europe del team di consulenza di EQT Infrastructure, che aggiunge "ci impegniamo a investire nel continuo sviluppo della dorsale digitale italiana e a sfruttare il know-how che abbiamo sviluppato in questa transazione unica, per esplorare opportunità di partnership simili a livello globale".sarà CEO della nuova società della rete. "Siamo orgogliosi di essere uno dei primi operatori in Europa ad aver progettato un'operazione così innovativa in collaborazione con una società di investimento esperta e rinomata", ha commentato il manager.