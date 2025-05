Unipol, analisti confermano buy e alzano il target price

Unipol

(Teleborsa) - Si muove in leggero rialzo il titoloche mostra una variazione percentuale pari a +0,06%Gli analisti di Equita confermano il giudizio "buy" sul titolo e incrementano del 9% il target price a 18,50 euro. Stessa valutazione (buy) anche da parte dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo che fissa il prezzo obiettivo a 16,40 euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,62 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,3. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,93.