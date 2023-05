MEF, entrate in aumento in primo trimestre

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2023 le entrate tributarie e contributiveLo comunica il Ministero dell'economia e delle finanze spiegando che il dato dei mesi di gennaio-marzo 2023 tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie. Per quanto riguarda le entrate tributarie il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato cresce di 1.441 milioni di euro (+1,3 per cento). In flessione del 20% il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo (-658 milioni di euro) mentre si registra una crescita del 12,4% per le entrate degli enti territoriali (+827 milioni di euro). Le poste correttive - che riducono le entrate del bilancio dello Stato - sono in aumento di 435 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (7,0 per cento).(+5,7 per cento). In particolare, le entrate contributive dell'INPS sono salite di circa 3.501 milioni a 60.694 milioni di euro (+6,1 per cento), "per effetto sia dell'andamento delle entrate contributive del settore privato - in crescita del 5,7 per cento - sia di quello degli incassi delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici, che osservano un aumento del 6,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente".I premi assicurativi dell'INAIL ammontano a 3.881 milioni di euro, in aumento di 171 milioni di euro,