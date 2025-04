(Teleborsa) - Segnali di recupero dall'economia tedesca nel primo trimestre del 2025. Secondo la(Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato nel 1° trimestre un aumento dello 0,2% su base trimestrale, in linea le stime di consensus e contro il -0,2% trimestre precedente.Il dato tendenziale, attualizzato e corretto per il calendario segna un -0,2%, come atteso dagli analisti e nel trimestre precedente.