Webuild, comunicazione settimanale su azioni proprie

Webuild

Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dall’8 al 12 maggio 2023 compresi, complessiveal prezzo medio di 1,9602 euro per azione, per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.A seguito degli acquisti effettuati, al 12 maggio, Webuild detiene 18.455.795 azioni ordinarie proprie rappresentative dell'1,844% del capitale sociale ordinario.A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per la, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,65%.