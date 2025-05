Interpump avvia un buyback da 250.000 azioni

Interpump Group

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile, intendeda effettuarsi tra il 19 maggio e il 18 agosto 2025, al prezzo massimo di 60,00 euro per azione e quindi per unLe operazioni su azioni proprie saranno coordinate da Banca Akros, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Al 18 maggio, il costruttore di pompe ad alta pressione detiene 2.372.363 azioni proprie, pari al 2,17889% del capitale sociale.