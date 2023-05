Germania, indece ZEW peggiora in aprile con BCE e paure default USA

(Teleborsa) - Si deteriora l'indiceo ad aprile 2023 passando in negativo: l'indice anticipatore si è portato infatti adi marzo.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, èdegli analisti che stimavano un peggioramento meno marcato aRisultano in peggioramento anche lehe si portano ada -32,5 punti, contro attese per un livello di -37 punti."Gli esperti dei mercati finanziari prevedono un peggioramento della già sfavorevole situazione economica nei prossimi sei mesi. Di conseguenza, l'economia tedesca potrebbe scivolare in una recessione, anche se lieve", avverte il presidente dello ZEW, il professor, spiegando "il calo dell'indicatore del sentiment è in parte dovuto alle aspettative di ulteriori rialzi dei tassi d'interesse da parte della BCE. Inoltre, il potenziale default degli Stati Uniti nelle prossime settimane aggiunge incertezza alle prospettive economiche globali".