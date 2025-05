S&P, default corporate scendono sotto la media di lungo periodo ma resta nodo dazi

(Teleborsa) - Imensili sono scesi a otto ad aprile 2025, nonostante lae l'incertezza sui dazi. Il totale da inizio anno è pari a 34, rispetto ai 55 dello stesso periodo nel 2024. Sette degli otto default corporate registrati ad aprile hanno riguardato emittenti al loro primo default, con la maggior parte dei casi concentrati in tre: sanità, media e intrattenimento, e chimica, imballaggi e servizi ambientali (CP&ES). È quanto emerge da un nuovo studio diche analizza l’andamento nel 2025 dei default di emittenti corporate.Glihanno rappresentato quasi il 90% dei default di aprile e il 68% del totale da inizio anno, segnando la quota più alta su base annua dal 2008, ha poi sottolineato lo studio.Per il momento, S&P mantiene le propriedi base per il 2025, che includono tassi di default delle società con rating di grado speculativo del 3,50% negli Stati Uniti e del 3,75% in Europa. "Tuttavia – fa notare la società di rating –, un’incertezza prolungata o crescente suipotrebbe aumentare la probabilità di default".