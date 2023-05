Lottomatica, crescita a due cifre utili e ricavi 1° trimestre

Lottomatica

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno conrispetto al primo trimestre 2022 ed un utile netto adjusted Pro-forma pari a 69 milioni di euro.Nel trimestre, la raccolta è pari a 7,3 miliardi di euro, in aumento del 33% rispetto al primo trimestre 2022 (19,5% su base pro forma per l'acquisizione di Betflag), mentre idi euro, inrispetto allo stesso periodo del 2022 (15,0% su base pro forma per l'acquisizione di Betflag).di euro nei tre mesi chiusi al 31 marzo 2023, inrispetto al primo trimestre 2022 (16,0 % su base pro forma per l'acquisizione di Betflag).Nei tre mesi chiusi al 31 marzo 2023, il Gruppo ha mantenuto lacon una quota di mercato del 18,1% ed hacon una quota di mercato del 18,9%."Abbiamo iniziato l'esercizio con una performance record, proseguita nel mese di aprile, ponendo le basi per una solida performance nel 2023", ha commentato, Chief Executive Officer di Lottomatica Group, aggiungendo "tali risultati sono stati possibili anche grazie alla migrazione, iniziata la scorsa estate, di Better.it e Lottomatica.it alle nostre piattaforme tecnologiche e di prodotto".Il Consiglio di Amministrazione haa circa 1.570 – 1.670 milioni di euro;a circa 550-570 milioni di euro, con un Adjusted EBITDA per il settore operativo Online di almeno 275 milioni di euro;ricorrenti per circa 65 milioni di euro, per le concessioni per circa 45 milioni di euro e una tantum per sostenere la crescita, per circa 30 milioni di euro.è pari a 138 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al primo trimestre 2022.pari a 1,61 miliardi al 31 marzo 2023 ed Indebitamento Finanziario Netto Pro-forma a 1,28 miliardi al 31 marzo 2023.Lottomatica ha fornito anche un, segnalando unarispetto ad aprile 2022 (18% su base pro forma per l'acquisizione di Betflag) ed unrispetto ad aprile 2022 (23% su base pro forma per l'acquisizione di Betflag). Rafforzata ad aprile la posizione di leadership in iSports e iGaming, con una quota di mercato rispettivamente del 18,4% e del 19,8%.