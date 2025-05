Lottomatica, balzo della redditività nel 1° trimestre. Avvia buyback a giugno

Lottomatica

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha comunicato che isono stati pari a 585,7 milioni di euro nel, rispetto a 440,1 milioni del Q1 2024, con un incremento pari al 33%. I ricavi delsono stati pari a 239,8 milioni di euro, +59% rispetto al Q1 2024, con una forte performance trainata anche dalla crescita della quota di mercato in tutti i segmenti di prodotto e in tutti i marchi, nonché dal contributo dell'acquisizione di PWO e da un payout delle scommesse sportive favorevole durante il trimestre.L'è stato pari a 220,5 milioni di euro, con un incremento del 47% rispetto al primo trimestre 2024. L'Adjusted EBITDAè pari al 37,6% sui ricavi, rispetto al 34,0% del primo trimestre 2024, grazie anche ad un payout favorevole e nonostante il consolidamento di PWO, che ha margini più bassi.L'al 31 marzo 2025 è stato pari a 1.804,9 milioni di euro, che equivale a una leva f inanziaria calcolata su base LTM run-rate Adjusted EBITDA8 pari al 2,1x."Abbiamo iniziato l'anno in modo eccellente, registrando i migliori risultati di sempre nel primo trimestre e preparando il terreno per un 2025 di successo - ha commentato il- L'integrazione di PWO procede in maniera spedita ed abbiamo identificato ulteriori sinergie. I trend di mercato sostengono il nostro percorso di crescita organica e ci sentiamo fiduciosi rispetto alla solidita` del nostro business, anche rispetto all'attuale contesto macroeconomico. Inoltre, abbiamo completato con successo il rifinanziamento per un importo di 1.100 milioni di euro, con un notevole risparmio di interessi. Infine, in virtu` della nostra solida situazione patrimoniale e della generazione di flussi di cassa, avvieremo, per un periodo massimo di 18 mesi, un programma di acquisto azioni proprie per un importo massimo di 500 milioni di euro, che continuera` a competere per l'allocazione di capitale con altre opportunita`, incluso l'M&A, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti per gli azionisti".incrementate: identificati ulteriori 12,5 milioni di euro di sinergie di costo, che portano il totale delle sinergie target a 87 milioni (da 75 milioni) entro il 2026. Confermata laper l'esercizio 2025: Ricavi pari a 2.320-2.370 milioni di euro e Adjusted EBITDA pari a 840-8704 milioni di euro. Programma diin avvio a giugno 2025: fino a 500 milioni di euro in un periodo massimo di 18 mesi.