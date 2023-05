doValue, Mediobanca taglia target price e conferma Outperform

Mediobanca

doValue

(Teleborsa) -ha tagliato a(da 8 euro) ilsu, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando lasul titolo aDopo la pubblicazione di risultati deboli per il primo trimestre del 2023, guidati principalmente dalla risoluzione del contratto Sareb, gli analisti hannodi circa il 10%, ma ribadiscono la "posizione positiva sul titolo".Sebbene il 2023 sia certamente un anno di transizione per doValue, "la, perchè la redditività dell'attività di servicing può risultare discontinua a causa della disomogenea distribuzione degli incassi che tendono a concentrarsi a fine anno", si legge in una ricerca.Dopo la reazione negativa del titolo ai risultati, che ha fatto seguito a un periodo di performance negativa per la maggior parte dei player del settore, doValue viene scambiato a "", come mostrato dai multipli EV/EBITDA a 5,1x e 4,2x sul 2023/24.