Mediobanca, Barclays incrementa target price e conferma Equal Weight

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+10% dai precedenti 16,40 euro) ilsu, banca d'investimento leader in Italia, confermando la" sul titolo.Gli analisti fanno notare che il management difinanziarie e industriali che impediscono la creazione di valore per gli azionisti, con conseguenti sinergie negative in particolare per CIB e WM. Il management ha segnalato che acquisire di Mediobanca concomporterebbe un ulteriore rischio di esecuzione per MPS (ovvero la gestione simultanea di due operazioni).Mediobanca ha ribadito tutti i messaggi chiave relativi alle motivazioni dell', sottolineando l'adattamento culturale, i rischi di esecuzione limitati, la maggiore redditività e il potenziale di generazione di capitale dell'entità combinata.Barclays hasull'EPS rettificato per quest'anno del 3%, lasciando invariati i prossimi due anni. Ha ridotto leggermente il margine di interesse (NII) per l'esercizio 2024/2025 e aumentato le commissioni. Inoltre, ha ridotto anche il CoR per l'esercizio 2024/2025 (a 50 punti base ora, rispetto ai 55 punti base precedenti), poiché il management ha indicato che anche il Q4 dovrebbe essere migliore rispetto alle precedenti previsioni per l'esercizio 2024 (55 punti base). Infine, ha aumentato il coefficiente CET1 per quest'anno, grazie a RWA inferiori rispetto alle previsioni.