Saccheria F.lli Franceschetti punta all'estero con il B2B

Saccheria F.lli Franceschetti

Saccheria F.lli Franceschetti, società leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, avvia il processo di internazionalizzazione con il lancio di due nuovi e-commerce B2B proprietari per Francia, Belgio, Spagna e Portogallo. L'iniziativa si inserisce in una visione strategica più ampia di digitalizzazione e ha l'obiettivo di replicare il modello di successo lanciato in Italia nel 2019, che ha registrato oltre 30.000 utenti annuali, permesso l'acquisizione di oltre 2.500 nuovi clienti e contribuito ad un incremento del 43% del totale dei Ricavi generati nel 2022 rispetto al 2021. La scelta dei nuovi Paesi con cui avviare il processo di internazionalizzazione si è basata su un'attenta analisi delle caratteristiche dei consumatori nonché dei costi di logistica e trasporto. Contestualmente al lancio delle piattaforme e-commerce, la Società avvia un'importante campagna di digital advertising sui Paesi target. "Grazie al nostro modello di e-commerce proprietario, unico in Italia, altamente scalabile e replicabile in altri mercati, coerentemente con il progetto strategico dichiarato in quotazione facciamo il nostro ingresso in quattro Paesi europei con interessanti prospettive di crescita, lavorando per offrire a un sempre più ampio bacino di clientela la qualità del nostro prodotto e un servizio sempre più all'avanguardia".