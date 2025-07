Sicily by Car prosegue espansione europea con sbarco a Palma di Maiorca

Sicily by Car

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine,. Ubicato a circa 8 minuti di distanza dall'aeroporto di Palma, l'ufficio vanta una dimensione di oltre 9.000 metri quadrati e una flotta di circa 400 vetture di tutte le categorie tra cui mezzi da 7 e 9 posti.L'apertura nell'isola spagnola segna unche punta al presidio europeo dei centri a maggiore vocazione turistica."Palma di Maiorca, con il suo aeroporto di fondamentale rilevanza per traffico aereo e flusso turistico, è un altro fiore all'occhiello del progetto di sviluppo che Sicily by Car porta avanti con determinazione e puntualità, confermando l'area iberica, con un totale di 5 sedi operative, come importante obiettivo della strategia di internazionalizzazione - ha commentato l'- Andremo quindi avanti con il piano di sviluppo estero come già annunciato al mercato".