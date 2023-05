Go Internet, ricavi in aumento dell'8% nel 2022

GO Internet

(Teleborsa) - I Ricavi totali dell’esercizio 2022 disi attestano a 9,9 milioni con una crescita dell’8% rispetto all’esercizio 2021 (9,2 milioni). I ricavi - sottolinea la società nella nota dei conti - sono tornati a crescere, sia grazie ai ricavi ottenuti con l’acquisizione di XStream, ma anche in virtù della crescita organica sul segmento business forte di un rinnovato comparto commerciale.Il 2022 registra per la prima volta volumi di fatturato business che superano i volumi consumer a livello consolidato. Infatti, grazie al Piano 2020 che prevedeva il riposizionamento su un target di mercato differente, ovvero quello relativo ai servizi alle imprese, come presupposto per lo sviluppo di una base clienti affidabile e redditizia, nell’esercizio 2022 si è registrato una crescita dei ricavi da clientela business pari a 1,5 milioni (+37,5% rispetto al 2021) più che compensata dalla prevista flessione sul segmento consumer per 0,7 milioni (-13,4% rispetto al 2021).L’ EBITDA dell’esercizio 2022 si attesta a 0,6 milioni con una crescita triple digit +411% rispetto al 2021 (0,1 milioni). Tale crescita ha risentito sia della generale ottimizzazione dei costi sia della rifocalizzazione del target di clientela come sopra evidenziato dall’andamento dei Ricavi.L’è pari a -2,6 milioni (-4,3 milioni) risentendo degli ammortamenti e delle svalutazioni di asset della capogruppo in seguito alla progressiva dismissione delle infrastrutture di rete radio a seguito della messa in esercizio da parte di OpNet di nuove infrastrutture alternative.Ilè pari a -2,9 milioni ed evidenzia un miglioramento rispetto al 2021 (-4,3 milioni).Lapari a 7,9 milioni risulta in miglioramento rispetto agli 8,9 milioni al 31 dicembre 2021, per effetto del costante rimborso dei debiti verso istituti finanziari e società di leasing.