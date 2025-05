ABI Lab selezionata da BCE per la piattaforma dell'euro digitale

(Teleborsa) -, il Centro di ricerca e innovazione promosso dall’ABI per promuovere l'innovazione nel settore bancario,per partecipare allaLa Banca Centrale Europea ha infatti istituito unaeuropei nell'ambito del progetto sull'euro digitale. La piattaforma simula l'ecosistema previsto per l'euro digitale, in cui la Bce fornisce supporto tecnico e l'infrastruttura. I partecipanti stanno esaminando se e come i pagamenti in euro digitale potrebbero essere realizzati dal punto di vista tecnico e sviluppando potenziali casi d'uso per i pagamenti quotidiani."L’attuale contesto globale pone una sfida rilevante anche in termini di pagamenti e l’euro digitale può essere per noi europei una nuova opportunità identitaria, così come lo fu l’introduzione della moneta unica oltre 25 anni fa", spiega, Direttore Generale dell’ABI, aggiungendo "l’euro digitale porta con sé una naturale forte collaborazione fra Banca Centrale Europea, Eurosistema e banche europee, che dovranno essere pienamente a bordo per assicurare il successo dell’iniziativa".La candidatura di ABI Lab, supportata da ABI, con la collaborazione di, è incentrata suidell’avvio di questa piattaforma e focalizzati su erogazioni pubbliche (cosiddetti bonus), pagamenti verso molteplici beneficiari (come nei casi di suddivisione dei ricavi tipici di alcuni modelli di business) o facilitazione dei processi di reso di beni acquistati su piattaforme online. Nel filone dedicato a esplorare le, il focus è su possibili(o internet di nuova generazione) e nel settore dell’(Internet of Things).